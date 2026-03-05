United Therapeutics Aktie

Lukrative United Therapeutics-Investition? 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren United Therapeutics-Anteile an diesem Tag 164,34 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,849 United Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 829,01 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 04.03.2026 auf 490,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198,29 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 21,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

