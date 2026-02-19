NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das United Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 380,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die United Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,263 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.02.2026 125,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 476,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,02 Prozent.

Der Marktwert von United Therapeutics betrug jüngst 20,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at