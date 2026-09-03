NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das United Therapeutics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 391,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,555 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 1 256,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 492,02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,69 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich jüngst auf 22,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at