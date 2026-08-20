Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Rentable Universal Display-Anlage? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 160,514 Universal Display-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 890,85 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 19.08.2026 auf 86,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,91 Prozent.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 3,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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