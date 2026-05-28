Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Lukrativer Universal Display-Einstieg?
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Display-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 28.05.2016 wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Display-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 147,536 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 543,82 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 27.05.2026 auf 91,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35,44 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Universal Display einen Börsenwert von 4,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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