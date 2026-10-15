NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Display-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,22 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hat, hat nun 20,317 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 522,75 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 14.10.2026 auf 74,95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,28 Prozent vermehrt.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at