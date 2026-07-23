Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Universal Display-Anlage unter der Lupe
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,584 Universal Display-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 189,88 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 22.07.2026 auf 81,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,99 Prozent.
Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Display Corp.
Analysen zu Universal Display Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Display Corp.
|69,54
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.