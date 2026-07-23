NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,584 Universal Display-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 189,88 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 22.07.2026 auf 81,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,99 Prozent.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at