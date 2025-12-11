NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen

Universal Display Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,898 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (122,14 USD), wäre das Investment nun 231,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,85 Prozent.
Der Börsenwert von Universal Display belief sich zuletzt auf 5,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
