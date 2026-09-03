Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Lukrative Universal Display-Anlage?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor 3 Jahren gekostet
Am 03.09.2023 wurden Universal Display-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Display-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 164,14 USD. Bei einem Universal Display-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,092 Universal Display-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Display-Aktie auf 83,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 509,08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -49,09 Prozent.
Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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