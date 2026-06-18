NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.06.2021 wurde die Universal Display-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 208,93 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,863 Universal Display-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 045,37 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 17.06.2026 auf 84,52 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 59,55 Prozent.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 4,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at