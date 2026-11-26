Wer vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Universal Display-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Universal Display-Aktie 165,48 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Universal Display-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,043 Universal Display-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Display-Aktie auf 84,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 511,90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48,81 Prozent verkleinert.

Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 3,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at