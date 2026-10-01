Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Universal Display-Investment im Blick 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Universal Display eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Universal Display-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 156,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63,698 Universal Display-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 77,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 907,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,93 Prozent eingebüßt.

Universal Display wurde am Markt mit 3,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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