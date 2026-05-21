NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 210,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,761 Universal Display-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 431,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,84 Prozent.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at