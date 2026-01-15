NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor einem Jahr bedeutet

Am 15.01.2025 wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 146,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,823 Universal Display-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 818,71 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 14.01.2026 auf 119,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,13 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Universal Display eine Börsenbewertung in Höhe von 5,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at