Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Universal Display-Investmentbeispiel 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.05.2023 wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 136,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,731 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 90,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,60 Prozent verringert.

Am Markt war Universal Display jüngst 4,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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