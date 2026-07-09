Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Lohnende Universal Display-Anlage? 09.07.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Universal Display gewesen.

Universal Display-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 137,65 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, befänden sich nun 72,648 Universal Display-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 788,59 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 08.07.2026 auf 79,68 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 788,59 USD, was einer negativen Performance von 42,11 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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