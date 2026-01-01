NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Universal Display-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 229,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, befänden sich nun 43,516 Universal Display-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 5 081,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,78 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 49,18 Prozent verkleinert.

Am Markt war Universal Display jüngst 5,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at