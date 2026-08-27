NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 141,05 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,709 Universal Display-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 86,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Universal Display einen Börsenwert von 4,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at