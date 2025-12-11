Upbound Group Aktie

Upbound Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Upbound Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Upbound Group-Anteile bei 15,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 6,481 Upbound Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,27 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 10.12.2025 auf 19,02 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Upbound Group Inc Registered Shs 15,70 -2,48% Upbound Group Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen