NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Upbound Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Upbound Group-Anteile bei 15,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 6,481 Upbound Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,27 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 10.12.2025 auf 19,02 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at