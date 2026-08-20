Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Langfristige Investition
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren eingefahren
Upbound Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,89 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hat, hat nun 775,795 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (19,50 USD), wäre das Investment nun 15 128,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,28 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Upbound Group belief sich jüngst auf 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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