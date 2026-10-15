Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Upbound Group-Investition im Blick 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Upbound Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Upbound Group-Investment gewesen.

Am 15.10.2016 wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 8,93 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hat, hat nun 111,982 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 729,00 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 14.10.2026 auf 15,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 899,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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