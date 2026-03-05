NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Upbound Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Upbound Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Upbound Group-Anteile letztlich bei 13,25 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 754,717 Anteilen. Die gehaltenen Upbound Group-Anteile wären am 04.03.2026 15 547,17 USD wert, da der Schlussstand 20,60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,47 Prozent gesteigert.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at