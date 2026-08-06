Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Performance unter der Lupe 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Upbound Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,57 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 2,979 Upbound Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 20,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,93 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 40,07 Prozent.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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