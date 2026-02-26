Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Langfristige Investition
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 26.02.2021 wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Upbound Group-Aktie betrug an diesem Tag 57,76 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investierten, hätten nun 17,313 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 372,92 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 25.02.2026 auf 21,54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62,71 Prozent vermindert.
Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
