NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 26.02.2021 wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Upbound Group-Aktie betrug an diesem Tag 57,76 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investierten, hätten nun 17,313 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 372,92 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 25.02.2026 auf 21,54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62,71 Prozent vermindert.

Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at