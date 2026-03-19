NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Upbound Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Upbound Group-Aktie 23,04 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 43,403 Upbound Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Upbound Group-Aktie auf 17,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,18 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Upbound Group betrug jüngst 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at