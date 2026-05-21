NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Upbound Group-Anteile bei 57,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Upbound Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,346 Upbound Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.05.2026 303,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,51 USD belief. Mit einer Performance von -69,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 992,76 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at