Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Investition im Blick
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Upbound Group-Anteile bei 57,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Upbound Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,346 Upbound Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.05.2026 303,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,51 USD belief. Mit einer Performance von -69,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 992,76 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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