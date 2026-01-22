NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Upbound Group-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Upbound Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Upbound Group-Papier letztlich bei 24,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 405,186 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 19,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 872,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,27 Prozent verringert.

Insgesamt war Upbound Group zuletzt 1,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at