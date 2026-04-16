NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Upbound Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Upbound Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Upbound Group-Anteile bei 23,94 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 417,711 Upbound Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 18,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 903,09 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,97 Prozent verringert.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at