Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Lukrative Upbound Group-Investition? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Upbound Group-Aktien gewesen.

Das Upbound Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 31,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,215 Upbound Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 55,56 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 13.05.2026 auf 17,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,44 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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