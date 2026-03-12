Upbound Group Aktie

Upbound Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Frühe Investition 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Upbound Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Upbound Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 24,35 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,107 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Upbound Group-Aktie auf 18,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,15 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 24,85 Prozent.

Upbound Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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