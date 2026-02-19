Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Lohnende Upbound Group-Investition?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Upbound Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Upbound Group-Aktie letztlich bei 27,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Upbound Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,574 Upbound Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Upbound Group-Papiers auf 20,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,62 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,38 Prozent.
Am Markt war Upbound Group jüngst 1,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|18,70
|-1,58%