NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Upbound Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Upbound Group-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Upbound Group-Anteile letztlich bei 38,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 261,165 Upbound Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 586,05 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,14 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at