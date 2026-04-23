NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Upbound Group gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Upbound Group-Aktie betrug an diesem Tag 56,25 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,778 Upbound Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (19,96 USD), wäre das Investment nun 35,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,52 Prozent abgenommen.

Upbound Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at