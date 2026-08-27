Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Performance im Blick
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 26,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,836 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,57 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 26.08.2026 auf 19,44 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 25,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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