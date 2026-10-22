Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Performance im Blick
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Upbound Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 22,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 444,642 Upbound Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 189,86 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 21.10.2026 auf 16,17 USD belief. Mit einer Performance von -28,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Upbound Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 947,89 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,17
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.