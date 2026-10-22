Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Upbound Group-Performance im Blick 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Upbound Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Upbound Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 22,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 444,642 Upbound Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 189,86 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 21.10.2026 auf 16,17 USD belief. Mit einer Performance von -28,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Upbound Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 947,89 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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