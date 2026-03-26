NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,20 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 168,919 Upbound Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 096,28 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 25.03.2026 auf 18,33 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 3 096,28 USD, was einer negativen Performance von 69,04 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at