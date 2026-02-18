NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der US Global Investors-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6 329,114 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 20 253,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,53 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 41,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at