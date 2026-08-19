U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Profitabler US Global Investors-Einstieg?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2023 wurde das US Global Investors-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,96 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die US Global Investors-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 337,838 US Global Investors-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 081,08 USD wert. Das entspricht einem Plus von 8,11 Prozent.
US Global Investors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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