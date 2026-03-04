NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 366,300 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 194,14 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 03.03.2026 auf 3,26 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 194,14 USD entspricht einer Performance von +19,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete US Global Investors eine Marktkapitalisierung von 42,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at