NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit US Global Investors-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das US Global Investors-Papier an diesem Tag 2,42 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die US Global Investors-Aktie investierten, hätten nun 41,322 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des US Global Investors-Papiers auf 2,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,36 Prozent erhöht.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 32,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at