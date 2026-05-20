NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit US Global Investors-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,22 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,045 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,47 Prozent.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 33,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at