U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|US Global Investors-Anlage unter der Lupe
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
US Global Investors-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,98 USD. Bei einem US Global Investors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,505 US Global Investors-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 3,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,70 Prozent gesteigert.
US Global Investors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,65 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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