U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|US Global Investors-Performance
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem US Global Investors-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die US Global Investors-Aktie an diesem Tag 2,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4 201,681 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 268,91 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 14.07.2026 auf 2,92 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 268,91 USD entspricht einer Performance von +22,69 Prozent.
Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 36,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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