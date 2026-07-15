NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen US Global Investors-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem US Global Investors-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die US Global Investors-Aktie an diesem Tag 2,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4 201,681 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 268,91 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 14.07.2026 auf 2,92 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 268,91 USD entspricht einer Performance von +22,69 Prozent.

Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 36,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at