U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

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Hochrechnung 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in US Global Investors gewesen.

US Global Investors-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das US Global Investors-Papier bei 2,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,101 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 2,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,25 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von US Global Investors belief sich jüngst auf 35,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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