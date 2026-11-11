NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen US Global Investors-Investment gewesen.

US Global Investors-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 362,319 US Global Investors-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 927,54 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 10.11.2026 auf 2,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,25 Prozent verringert.

Alle US Global Investors-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at