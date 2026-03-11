NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit US Global Investors-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 394,700 US Global Investors-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 700,14 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 10.03.2026 auf 3,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 53,00 Prozent gesunken.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 42,18 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at