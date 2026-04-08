U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Profitables US Global Investors-Investment?
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein US Global Investors-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.04.2021 wurde die US Global Investors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die US Global Investors-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,217 US Global Investors-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 23,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,58 USD belief. Damit wäre die Investition um 76,22 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von US Global Investors belief sich jüngst auf 33,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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