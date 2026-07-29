NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte eine US Global Investors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die US Global Investors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,84 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 171,233 US Global Investors-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 513,70 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 28.07.2026 auf 3,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,63 Prozent verringert.

US Global Investors wurde am Markt mit 36,83 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at