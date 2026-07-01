NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.07.2021 wurden US Global Investors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug an diesem Tag 6,21 USD. Bei einem US Global Investors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,103 US Global Investors-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 3,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,76 Prozent.

Der US Global Investors-Wert an der Börse wurde auf 39,17 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at