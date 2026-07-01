U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
US Global Investors-Anlage im Blick 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.07.2021 wurden US Global Investors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug an diesem Tag 6,21 USD. Bei einem US Global Investors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,103 US Global Investors-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 3,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,76 Prozent.

Der US Global Investors-Wert an der Börse wurde auf 39,17 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu U.S. Global Investors Inc.

mehr Nachrichten