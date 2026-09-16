NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: Wäre ein Investment in US Global Investors vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 344,482 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 966,56 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 15.09.2026 auf 2,98 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 36,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at