U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

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US Global Investors-Investition 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: Wäre ein Investment in US Global Investors vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 344,482 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 966,56 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 15.09.2026 auf 2,98 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 36,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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